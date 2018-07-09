Минск и Анкара резко увеличат товарооборот

Достаточно отметить, что Беларусь Турция уже к концу текущего года рассчитывают выйти на товарооборот в $1 млрд Об этом шла речь на встрече белорусского гостя с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом , сообщили БЕЛТА в посольстве РБ в Анкаре

Михаил Мясникович приветствовал итоги прошедших в Турции выборов и отметил, что глава белорусского государства был в числе первых зарубежных лидеров, направивших поздравительное послание Реджепу Тайипу Эрдогану . Он поблагодарил Бинали Йылдырыма за личный вклад в развитие двусторонних отношений, заметив, что нынешняя встреча уже третья в течение нынешнего года, что «свидетельствует о высокой динамике в развитии отношений, которую необходимо и впредь сохранять».

В свою очередь, глава турецкого правительства с теплотой вспоминал свой визит в Минск и подтвердил дружественный характер отношений, которые имеют стратегический потенциал для обеих стран. Бинали Йылдырым, в частности, отметил динамичное развитие торговых отношений, а также хорошие условия для турецкого бизнеса по инвестированию в экономику Беларуси.

Как уже сообщалось, кандидатура Бинали Йылдырыма выдвинута на пост нового спикера парламента, выборы которого должны состояться в ближайшую пятницу, а должность премьер-министра, согласно внесенным в Конституцию поправкам, будет упразднена.

Бинали Йылдырым на встрече с Михаилом Мясниковичем подчеркнул, что вне зависимости от занимаемой должности он и впредь будет «прилагать усилия по поддержанию и развитию дружественных отношений с Беларусью». Он отметил, что в Турции в начале следующего года ожидают с визитом Александра Лукашенко