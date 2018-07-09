Ещё
Минск и Анкара резко увеличат товарооборот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минск и Анкара резко увеличат товарооборот 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Достаточно отметить, что Беларусь и Турция уже к концу текущего года рассчитывают выйти на товарооборот в $1 млрд Об этом шла речь на встрече белорусского гостя с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом, сообщили БЕЛТА в посольстве РБ в Анкаре.
Михаил Мясникович приветствовал итоги прошедших в Турции выборов и отметил, что глава белорусского государства был в числе первых зарубежных лидеров, направивших поздравительное послание Реджепу Тайипу Эрдогану. Он поблагодарил Бинали Йылдырыма за личный вклад в развитие двусторонних отношений, заметив, что нынешняя встреча уже третья в течение нынешнего года, что «свидетельствует о высокой динамике в развитии отношений, которую необходимо и впредь сохранять».
В свою очередь, глава турецкого правительства с теплотой вспоминал свой визит в Минск и подтвердил дружественный характер отношений, которые имеют стратегический потенциал для обеих стран. Бинали Йылдырым, в частности, отметил динамичное развитие торговых отношений, а также хорошие условия для турецкого бизнеса по инвестированию в экономику Беларуси.
Как уже сообщалось, кандидатура Бинали Йылдырыма выдвинута на пост нового спикера парламента, выборы которого должны состояться в ближайшую пятницу, а должность премьер-министра, согласно внесенным в Конституцию поправкам, будет упразднена.
Бинали Йылдырым на встрече с Михаилом Мясниковичем подчеркнул, что вне зависимости от занимаемой должности он и впредь будет «прилагать усилия по поддержанию и развитию дружественных отношений с Беларусью». Он отметил, что в Турции в начале следующего года ожидают с визитом Александра Лукашенко.
Ранее в Анкаре, по информации агентства, Мясникович провел встречу и с исполняющим обязанности спикера парламента Турции Исмаилом Кахраманом, в ходе которой стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества.
Российская Газета: последние новости
Тверь построила для Белоруссии 20 плацкартных вагонов Александр Лукашенко: Суверенитет - главное достояние Беларуси Соглашение о создании аналога МАК в ЕАЭС подпишут в августе-сентябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу604
Россиянам «разрешили» сажать картофель65
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова102
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников33
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение