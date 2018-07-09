Мэр Еревана подал в отставку

По данным издания, временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Камо Ареян. В пресс-службе мэрии эту информацию пока официально не подтвердили.

Ранее в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки Маргаряна. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильма о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.

Тарон Маргарян — сын одного из основателей Республиканской партии Армении (РПА), бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна . Занимает пост мэр с 2011 года.