В Армении начались зачистки: спецслужбы терроризируют семью экс-президента Саргсяна

Лидер «бархатной революции» Пашинян начал трясти олигархов и «серых кардиналов»

У бывшего президент Армении Сержа Саргсяна есть два брата Левон и Александр. Первый был послом республики в странах Ближнего Востока, а второй — один из богатейших людей Армении. После того, как Серж лишился власти, спецслужбы заподозрили Левона и его детей в коррупции, а отпрысков Александра в покушении на убийство, хранении оружия и наркотиков.

В Специальной следственной службе Армении заявили, что Левон вместе со своими детьми Ани и Нареком объявлен в розыск. Когда их найдут, отца семейства посадят в СИЗО , а его потомков оставят под подпиской о невыезде. Причиной тому стало то, что в 2017 году они уклонились от декларации имущества на сумму в 6,8 миллионов долларов. Их официальные доходы не позволяют скопить такое состояние.

В свою очередь Александр Саргсян попал в поле зрения полиции в конце июня, когда в его автомобиле нашли оружие, а 4 июля спецслужбы начали обыск в его доме. По итогам операции СМИ распространили видеозапись, на которой было видно, что брат бывшего президента держал в своем жилище целый арсенал, включая золотой пистолет, и запасы наркотиков. В хранении запрещенных веществ обвинили старшего сына Александра Нарека, который еще 22 июня улетел в Россию . Младшему отпрыску Айку повезло меньше — его подозревают в покушении на убийство, предпринятое в 2007 году. Впрочем, об аресте речь пока не идет. При этом отец семейства на родине больше известен как Сашик. Любой армянин может рассказать историю о том, как брат президента из водителя автобуса превратился в одного из богатейших людей страны. Его секрет в присвоении 50% прибыли бизнеса, который он «крышует».

Как рассказал «КВ» источник, близкий к правительству Армении, о преступлениях родных Саргсяна всем давно было известно, поэтому сейчас премьер-министр Никол Пашинян должен продемонстрировать торжество справедливости, которое он обещал народу во времена «бархатной революции». Вместе с тем источник предположил, что скорее всего братья Саргсяна и их дети смогут получить амнистию или что-то вроде того сразу после того, как, например, в соответствии с решением суда вернут все награбленное в государственный бюджет.

Во-первых, Пашинян обещал не устраивать «37-й год» и должен продемонстрировать верность своему слову. Во-вторых, ему незачем уничтожать окружение Саргсяна, который и так лишился всей своей власти и не представляет для действующего премьера никакой угрозы. В частности, как только парламент поддержит изменения в Избирательный кодекс и проведет досрочные выборы, некогда правящая « Республиканская партия » уйдет в историю.

Тем не менее, по мере приближения этого момента политическая борьба в Армении обостряется, но происходит это по линии Пашинян-Царукян-Кочарян. Источник «КВ» напоминает, что Гагик Царукян, который формально является богатейшим человеком в стране и лидером второй по численности парламентской фракции в парламенте, на самом деле лишь марионетка бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Несмотря на это, многие жители Армении считают Царукяна чуть ли ни святым. В свою очередь Пашинян не хочет, чтобы после досрочных выборов власть в стране перешла от одних воров к другим, народ остался у разбитого корыта, а он сам в лучшем случае стал бы беспомощным заложником парламентского большинства, заявил источник «КВ».

В связи с этим Кочаряна привлекли к делу о беспорядках 1 марта 2008 года, правда, пока в качестве свидетеля. Десять лет назад по итогам президентских выборов он передал власть в руки своего преемника Сержа Саргсяна, а оппозиция выборы не признала. В результате массовых беспорядков погибли 10 человек, еще 230 были ранены. Пашиняна признали организатором протеста и осудили на 7 лет лишения свободы. В 2011 году нынешнего премьера амнистировали. Сейчас главным обвиняемым по делу «1 марта» проходит экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян, который в 2008 году выполнил приказ Кочаряна о введении чрезвычайного положения. Впрочем, Арутятюнян уже уехал в Россию, а представитель Кочаряна сказал, что бывший президент не сможет прийти на допрос.

Параллельно с этим, 6 июля, был арестован начальник охраны Царукяна Эдуард Бабаян. По словам 50-летнего Вячеслава Арутюнова, Бабаян и Царукян сильно избили его, в том числе сломали ребро. Как пишут местные СМИ, поводом для драки стал скандал из-за выборов нового главы Федерации бокса Армении. Впрочем, от обвинений в адрес олигарха мужчина со временем отказался.

Если атака на Кочаряна нужна для того, чтобы обезвредить «серого кардинала» к моменту выборов, то этот эпизод нужен для того, чтобы разрушить ореол святости вокруг его марионетки, утверждает источник «КВ». Дальнейшие события будут развиваться стремительно, так как с одной стороны Пашиняну нужна помощь депутатов Царукяна в изменении Избирательного кодекса, а с другой — нельзя допустить, чтобы они взяли большинство в следующем созыве Национального собрания.