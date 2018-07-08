Лукашенко поверил в братство славян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на празднике «Купалье», заявил, что связь народов Белоруссии, Украины и России всегда будет выше политических амбиций.
Он отметил, что раньше люди встречали ночь на Ивана Купалу на берегу Днепра — «могучей реки, соединяющей и питающей земли Беларуси, России и Украины».
«Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций», — приводит Белта слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню независимости страны, заявил, что словосочетание «братские народы» для белорусов не пустой звук и не фигура речи.