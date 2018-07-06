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Казахстанским вузам дали больше академической и управленческой самостоятельности
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Казахстанским вузам дали больше академической и управленческой самостоятельности 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Астана, 5 июля /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента.
Как сообщал ранее министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев, вузы наделили правом определять порядок приема студентов, структуру и содержание образовательных программ, создавать дочерние организации по научно-образовательной деятельности. Ранее этими преимуществами обладали только вузы общенационального значения. —0—
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