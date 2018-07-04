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Вице-спикер парламента Литвы раскритиковал сопротивление строительству Белорусской АЭС
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Вице-спикер парламента Литвы раскритиковал сопротивление строительству Белорусской АЭС 

Парламентская газета 4 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Лидер социал-демократической трудовой партии, вице-спикер сейма Литвы Гедиминас Киркилас заявил, что его страна «неправильно сопротивляется» строительству Белорусской АЭС.
«Мы не совсем правильно сопротивляемся этому проекту, заняли не вполне правильную позицию», — сказал он в интервью радиостанции Žinių radijas 4 июля.
По словам Киркиласа, Литва безуспешно пытается доказать Брюсселю, что «Беларусь строит станцию, чтобы совершить самоубийство и, соответственно, уничтожить Литву». При этом в Европе много атомных электростанций, действующих около государственных границ, отметил он. Именно позицию Литвы не воспринимают в Брюсселе, считает вице-спикер.
Белорусская АЭС строится в 50 километрах от Вильнюса. Литва уверяет, якобы этот проект небезопасный, и критикует Минск за то, что он выбрал площадку около границы. Вильнюс несколько лет безуспешно пытается уговорить страны ЕС бойкотировать Белорусскую АЭС. Сейм Литвы наложил запрет на покупку электроэнергии из Беларуси после начала строительства атомной электростанции.
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