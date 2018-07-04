Вице-спикер парламента Литвы раскритиковал сопротивление строительству Белорусской АЭС

«Мы не совсем правильно сопротивляемся этому проекту, заняли не вполне правильную позицию», — сказал он в интервью радиостанции Žinių radijas 4 июля.

По словам Киркиласа, Литва безуспешно пытается доказать Брюсселю , что « Беларусь строит станцию, чтобы совершить самоубийство и, соответственно, уничтожить Литву». При этом в Европе много атомных электростанций, действующих около государственных границ, отметил он. Именно позицию Литвы не воспринимают в Брюсселе, считает вице-спикер.