Главу фракции парламента Армении обвинили в избиении

Отмечается, что в накануне вечером в ереванский медцентр «Армения» был доставлен 50-летний мужчина с диагнозом «правосторонний пневмоторакс» (скопление воздуха в плевральной полости), «перелом ребра», «подкожная эмфизема грудной клетки».

"По предварительным данным, мужчина получил травмы во время инцидента в ереванском спорткомплексе «Олимпаван». При осмотре места происшествия были обнаружены следы крови. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержан Эдуард Бабаян, который во время допроса представился как помощник президента НОК (Национального Олимпийского комитета. — Прим. ред.) Армении", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц». Максимальная санкция по указанной статье — лишение свободы сроком на десять лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователь попросил суд дать санкцию на проведение обыска в квартире подозреваемого.

По данным полиции, пострадавший сообщил, что его сначала ударил сам Царукян, а затем избил охранник депутата и еще один человек, личность которого устанавливается. Отмечается, что в момент инцидента присутствовали глава МЧС Армении Грачья Ростомян и вице-президент НОК Дереник Габриелян.

Ростомян был вызван в среду в Специальную следственную службу в связи инцидентом, сообщила пресс-секретарь министра Сатеник Асилян.

"В связи с инцидентом, произошедшим 2 июля в комплексе «Олимпаван» министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян был приглашен в Специальную следственную службу для дачи разъяснений. Ростомян заявил, что в этот день участвовал в заседании, созванном олимпийским комитетом, после которого покинул «Олимпаван», — написала Асилян на своей странице в Facebook.