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Главу фракции парламента Армении обвинили в избиении
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Главу фракции парламента Армении обвинили в избиении 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Начальник охраны лидера парламентской фракции «Царукян» и главы Национального Олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна задержан по подозрению в избиении человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики; в полиции отметили, что пострадавший сообщил, что его ударил и сам депутат.
Отмечается, что в накануне вечером в ереванский медцентр «Армения» был доставлен 50-летний мужчина с диагнозом «правосторонний пневмоторакс» (скопление воздуха в плевральной полости), «перелом ребра», «подкожная эмфизема грудной клетки».
"По предварительным данным, мужчина получил травмы во время инцидента в ереванском спорткомплексе «Олимпаван». При осмотре места происшествия были обнаружены следы крови. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержан Эдуард Бабаян, который во время допроса представился как помощник президента НОК (Национального Олимпийского комитета. — Прим. ред.) Армении", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц». Максимальная санкция по указанной статье — лишение свободы сроком на десять лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователь попросил суд дать санкцию на проведение обыска в квартире подозреваемого.
По данным полиции, пострадавший сообщил, что его сначала ударил сам Царукян, а затем избил охранник депутата и еще один человек, личность которого устанавливается. Отмечается, что в момент инцидента присутствовали глава МЧС Армении Грачья Ростомян и вице-президент НОК Дереник Габриелян.
Ростомян был вызван в среду в Специальную следственную службу в связи инцидентом, сообщила пресс-секретарь министра Сатеник Асилян.
"В связи с инцидентом, произошедшим 2 июля в комплексе «Олимпаван» министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян был приглашен в Специальную следственную службу для дачи разъяснений. Ростомян заявил, что в этот день участвовал в заседании, созванном олимпийским комитетом, после которого покинул «Олимпаван», — написала Асилян на своей странице в Facebook.
Партия «Процветающая Армения» — политическая сила с либеральным уклоном — была создана Царукяном в 2004 году. В марте 2015 года Царукян подал в отставку с поста лидера партии из-за разногласий с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном и руководителем ППА была избрана депутат Наира Зограбян. Однако в феврале 2017 года Царукян вновь возглавил партию. Фракции «Царукян» принадлежит 31 мандат в 105-местном парламенте страны. В правительстве Армении партии принадлежать несколько министерских портфелей.
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