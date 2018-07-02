Минобороны России открывает аккредитацию на Армейские международные игры

Азербайджана, Белоруссии, Китая и Армения. В этом году игры «АРМИ-2018» пройдут на территории семи государств. Помимо России Казахстана , организаторами конкурсов выступят Иран

С 2 по 20 июля открыта аккредитация для представителей российских и зарубежных средств массовой информации на конкурсы Армейских международных игр — 2018 (АРМИ -2018), проходящих на территории Российской Федерации.

Для аккредитации необходимо заполнить специальную форму в разделе Игр на сайте Минобороны России http://mil.ru/for_media/army_games2018.htm С подробной программой по каждому конкурсу представители СМИ могут ознакомиться в специальном разделе на сайте Минобороны России http://armygames2018.mil.ru Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа.

В этом году игры «АРМИ-2018» пройдут на территории семи государств. Помимо России, Азербайджана, Беларуси, Китая и Казахстана, организаторами конкурсов выступят Иран и Армения.

Выросло и число участников состязаний. На этот раз на Игры приедет 181 команда из 32 стран, что почти на треть больше, чем в прошлом году.