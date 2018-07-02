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Минобороны России открывает аккредитацию на Армейские международные игры
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Минобороны России открывает аккредитацию на Армейские международные игры 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году игры «АРМИ-2018» пройдут на территории семи государств. Помимо России, Азербайджана, Белоруссии, Китая и Казахстана, организаторами конкурсов выступят Иран и Армения.
С 2 по 20 июля открыта аккредитация для представителей российских и зарубежных средств массовой информации на конкурсы Армейских международных игр — 2018 (АРМИ -2018), проходящих на территории Российской Федерации.
Для аккредитации необходимо заполнить специальную форму в разделе Игр на сайте Минобороны России http://mil.ru/for_media/army_games2018.htm  С подробной программой по каждому конкурсу представители СМИ могут ознакомиться в специальном разделе на сайте Минобороны России http://armygames2018.mil.ru  Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа.
В этом году игры «АРМИ-2018» пройдут на территории семи государств. Помимо России, Азербайджана, Беларуси, Китая и Казахстана, организаторами конкурсов выступят Иран и Армения.
Выросло и число участников состязаний. На этот раз на Игры приедет 181 команда из 32 стран, что почти на треть больше, чем в прошлом году.
Впервые в турнире своё мастерство покажут военнослужащие Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин.
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