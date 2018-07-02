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Спикер парламента Армении рассчитывает на развитие взаимодействия с Россией
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Спикер парламента Армении рассчитывает на развитие взаимодействия с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 2 июл — РИА Новости. Армяно-российские отношения будут и дальше развиваться в атмосфере партнерства и доверия, считает председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян.
В понедельник Баблоян встретился с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным.
"На встрече с Копыркиным Баблоян выразил уверенность, что двустороннее взаимодействие продолжит развиваться в атмосфере партнерства и взаимного доверия", — говорится в сообщении парламентской пресс-службы.
Баблоян поздравил посла с назначением и выразил надежду, что деятельность дипломата будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-российских дружественных связей. Он также отметил важную роль парламентской дипломатии в союзнических и стратегических отношениях между двумя странами и коснулся темы сотрудничества на международных парламентских площадках, заявив, что Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС.
Копыркин, в свою очередь, заверил, что приложит все усилия для укрепления дружбы между двумя народами и расширения союзнических отношений. Он высоко оценил вклад Баблояна в развитие двусторонних связей.
Копыркина назначили послом РФ в Ереване 6 апреля. На этом посту он сменил Ивана Волынкина, возглавлявшего российское диппредставительство в Армении с марта 2013 года.
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