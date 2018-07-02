Спикер парламента Армении рассчитывает на развитие взаимодействия с Россией

В понедельник Баблоян встретился с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным.

"На встрече с Копыркиным Баблоян выразил уверенность, что двустороннее взаимодействие продолжит развиваться в атмосфере партнерства и взаимного доверия", — говорится в сообщении парламентской пресс-службы.

ЕС. Баблоян поздравил посла с назначением и выразил надежду, что деятельность дипломата будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-российских дружественных связей. Он также отметил важную роль парламентской дипломатии в союзнических и стратегических отношениях между двумя странами и коснулся темы сотрудничества на международных парламентских площадках, заявив, что Армения может стать мостом между ЕАЭС

Копыркин, в свою очередь, заверил, что приложит все усилия для укрепления дружбы между двумя народами и расширения союзнических отношений. Он высоко оценил вклад Баблояна в развитие двусторонних связей.