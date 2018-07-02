Пашинян считает необходимым сотрудничество прокуратур стран СНГ в борьбе с коррупцией

ЕРЕВАН , 2 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным тесное сотрудничество прокуратур стран-членов СНГ в борьбе с коррупцией и в сфере защиты прав человека. Такое заявление он сделал в понедельник на встрече с главами делегаций, участвующих в заседании Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции, передает пресс-служба правительства республики.

"Пашинян подчеркнул важность сотрудничества прокуратур стран-членов СНГ в области взаимной правовой помощи, отметив, что его кабинет министров проводит решительную борьбу с коррупцией, которая носит постоянный характер. Глава правительства выразил надежду на то, что сотрудничество между прокуратурами СНГ будет расширено, что поспособствует повышению эффективности борьбы с коррупцией и защиты прав человека", — отмечается в сообщении пресс-службы правительства Армении.

На встрече стороны подчеркнули важность укрепления атмосферы взаимного доверия между прокуратурами СНГ и выразили уверенность в том, что совместные усилия помогут свести к минимуму коррупцию и другие отрицательные явления.