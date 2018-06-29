Семья брата бывшего президента Армении Саргсяна обвиняется в незаконном обогащении

Следователи Комитета государственных доходов (КГД) Армении во время обыска в доме племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна Нарека Саркисяна обнаружили соглашения о вкладах в одном из банков на сумму 6,8 млн долл.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба КГД, соглашения были заключены во второй половине 2017 года братом президента Армении Левоном Саргсяном и его дочерью Ани Саргсян.

Отмечается, что Саргсян в течение 2017 года был послом по особым поручениям и в соответствии с законом должен был задекларировать имущество и финансовые средства. Однако в представленной им и его дочерью декларации не было указано о вкладе в банке.

Помимо этого, сын Саргсяна не представил декларацию о доходах и имуществе.

В следственном управлении КГД возбуждены уголовные дела по статьям «сокрытие подлежащих декларированию средств» и «незаконное обогащение».

Также появилась информация, что 28 июня суд в Ереване арестовал на 2 месяца бывшего первого заместителя начальника Службы государственной охраны, начальника охраны Сержа Саргсяна генерал-майора Вачагана Казаряна. Он обвиняется в незаконном обогащении.

Ранее «Свободная пресса» со ссылкой на местные СМИ сообщала, что ещё в середине мая группа следователей из США приехала в Армению специально для того, чтобы расследовать «факты отмывания денег со стороны братьев экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна и Левона Саргсяна, а также бывшего главы Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна и ещё нескольких высокопоставленных чиновников. Все они подозреваются в незаконном вывозе своего капитала в США.

Кроме того, армянские издания утверждали, что тогда же все американские банковские счета, принадлежащие Сержу Саргсяну и членам его семьи, были заморожены.

Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян, вступивший в должность 17 апреля, под давлением массовых уличных протестов 23 апреля подал в отставку.

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