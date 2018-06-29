Ещё
Шойгу: на Армейские международные игры в 2018 году приедут команды из 32 стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: на Армейские международные игры в 2018 году приедут команды из 32 стран 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Команды из 32 стран примут участие в Армейских международных играх в 2018 году, в том числе впервые поучаствуют Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На этот раз на игры приедет 181 команда из 32 стран, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Впервые в турнире своё мастерство покажут военнослужащие Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, в этом году организаторами конкурсов выступят Россия, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, а также Иран и Армения.
Шойгу отметил, что до открытия Игр остаётся ровно месяц.
«За это время необходимо сделать всё, чтобы создать максимально комфортные условия не только для участников, но и для многочисленных поклонников армейского спорта», — подчеркнул министр.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что сборная команда ВДВ представит Россию на Армейских международных играх.
RT на русском: последние новости
В МИД Белоруссии заявили, что страна не собирается входить в состав другого государства В Белоруссии назвали ожидаемые сроки завершения демаркации общей границы с Украиной Эксперт оценил слова Лукашенко о вероятности вхождения Белоруссии в состав другого государства
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин определил статус Каспийского моря126
Названа средняя зарплата москвичей521
«Друзьям Путина» удалось выкрутить руки Европе27
На Украине предсказали обрушение аэропорта Симферополя95
США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»99
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Вещи
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение