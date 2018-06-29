Шойгу: на Армейские международные игры в 2018 году приедут команды из 32 стран 

Команды из 32 стран примут участие в Армейских международных играх в 2018 году, в том числе впервые поучаствуют Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На этот раз на игры приедет 181 команда из 32 стран, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Впервые в турнире своё мастерство покажут военнослужащие Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, в этом году организаторами конкурсов выступят Россия, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, а также Иран и Армения.
Шойгу отметил, что до открытия Игр остаётся ровно месяц.
«За это время необходимо сделать всё, чтобы создать максимально комфортные условия не только для участников, но и для многочисленных поклонников армейского спорта», — подчеркнул министр.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что сборная команда ВДВ представит Россию на Армейских международных играх.