Шойгу: на Армейские международные игры в 2018 году приедут команды из 32 стран

Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Сергей Шойгу. Команды из 32 стран примут участие в Армейских международных играх в 2018 году, в том числе впервые поучаствуют Алжир Филиппины . Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России

«На этот раз на игры приедет 181 команда из 32 стран, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Впервые в турнире своё мастерство покажут военнослужащие Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин», — приводит его слова РИА Новости

Белоруссия, Китай, Армения. По его словам, в этом году организаторами конкурсов выступят Россия, Азербайджан Казахстан , а также Иран

Шойгу отметил, что до открытия Игр остаётся ровно месяц.

«За это время необходимо сделать всё, чтобы создать максимально комфортные условия не только для участников, но и для многочисленных поклонников армейского спорта», — подчеркнул министр.