Проверкой пассажироперевозок в Крыму займется госучреждение 

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. До конца года в Крыму создадут государственное казенное учреждение, которое займется проверкой работы пассажирского транспорта в Республике. Об этом на заседании совета Общественной палаты РК сообщил начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Минтранса Крыма Николай Лукашенко.
"Принято решение, согласовано с руководством Совета министров, о создании отдельного государственного казенного учреждения, которое будет заниматься проверкой пассажирского транспорта на территории Республики Крым. До конца текущего года, я думаю, оно будет создано. Вопрос упирается, наверное, в финансовые моменты", — отметил он.
По словам Лукашенко, в 2018 году в Минтрансе был создан сектор для проведения контроля за деятельностью крымских пассажироперевозчиков.