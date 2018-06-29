Проверкой пассажироперевозок в Крыму займется госучреждение

"Принято решение, согласовано с руководством Совета министров, о создании отдельного государственного казенного учреждения, которое будет заниматься проверкой пассажирского транспорта на территории Республики Крым. До конца текущего года, я думаю, оно будет создано. Вопрос упирается, наверное, в финансовые моменты", — отметил он.

По словам Лукашенко, в 2018 году в Минтрансе был создан сектор для проведения контроля за деятельностью крымских пассажироперевозчиков.