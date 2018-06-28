Федерация хоккея Белоруссии выберет главного тренера сборной из русскоязычных специалистов

МОСКВА , 28 июня. / ТАСС /. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) рассматривает на пост главного тренера команды русскоязычных специалистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Бывший тренер сборной Белоруссии канадец Дэйв Льюс покинул пост главного тренера команды в мае нынешнего года после того, как команда уступила сборной России со счетом 0:6 в матче чемпионата мира в Дании . Льюис, которому в июле исполнится 65 лет, возглавлял команду с 2014 года.

"Решения по главному тренеру еще не принято. Вероятнее всего, это не будет представитель североамериканской школы хоккея, скорее всего, это будет русскоязычный специалист", — сообщили в пресс-службе.

В четверг 28 июня на конференции ФХБ на пост президента организации был назначен Геннадий Савилов . Он сменил на этом посту Семена Шапиро , подавшего в отставку.