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Федерация хоккея Белоруссии выберет главного тренера сборной из русскоязычных специалистов
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Федерация хоккея Белоруссии выберет главного тренера сборной из русскоязычных специалистов 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) рассматривает на пост главного тренера команды русскоязычных специалистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Бывший тренер сборной Белоруссии канадец Дэйв Льюс покинул пост главного тренера команды в мае нынешнего года после того, как команда уступила сборной России со счетом 0:6 в матче чемпионата мира в Дании. Льюис, которому в июле исполнится 65 лет, возглавлял команду с 2014 года.
"Решения по главному тренеру еще не принято. Вероятнее всего, это не будет представитель североамериканской школы хоккея, скорее всего, это будет русскоязычный специалист", — сообщили в пресс-службе.
В четверг 28 июня на конференции ФХБ на пост президента организации был назначен Геннадий Савилов. Он сменил на этом посту Семена Шапиро, подавшего в отставку.
Сборная Белоруссии заняла последнее место в группе на чемпионате мира 2018 года и выбыла из элитного дивизиона впервые с 2005 года. Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году в двух странах — Белоруссии и Латвии (Минск и Рига).
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