Карапетян покинул пост первого замглавы Республиканской партии Армении 

Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян ушел с поста первого заместителя председателя Республиканской партии страны (РПА), заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, сообщает «Интерфакс».
При этом, по его словам, экс-премьер останется в партии.
«Карен Карапетян — зрелый политик, и ему решать, как поступать в той или иной ситуации. Карен Карапетян считает, что он не вовлечен активно в деятельность партии. Не считаем его решение бегством из партии», — сказал Шармазанов.
Карапетян возглавлял правительство страны в 2016-2018 годах.
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