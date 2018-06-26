Карапетян покинул пост первого замглавы Республиканской партии Армении

При этом, по его словам, экс-премьер останется в партии.

«Карен Карапетян — зрелый политик, и ему решать, как поступать в той или иной ситуации. Карен Карапетян считает, что он не вовлечен активно в деятельность партии. Не считаем его решение бегством из партии», — сказал Шармазанов.

Карапетян возглавлял правительство страны в 2016-2018 годах.

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