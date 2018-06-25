Пашинян призвал прекратить «акции гражданского неповиновения» в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал соотечественников прекратить «акции гражданского неповиновения» у здания мэрии Еревана , сообщив, что спецслужбы республики вплотную занимаются всеми вопросами, которые связаны с мэром Еревана Тароном Маргаряном, а эти акции только мешают работе кабмина.

По словам Пашиняна, «протестные акции будут уместными, если кабмин будет скрывать такие истории», передает ТАСС

В понедельник протестующие перекрыли все входы в здание мэрии Еревана, потребовав отставки мэра города Тарона Маргаряна после появления в местных СМИ сообщений о расследовании истории происхождения имущества мэра, которому якобы принадлежат несколько элитных особняков в столице Армении, а также ряд прибыльных компаний.

«Вы должны дать возможность разобраться. В стране есть правительство народного доверия. Но мы не можем без фактов обвинять людей», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.