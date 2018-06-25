Пашинян призвал прекратить «акции гражданского неповиновения» в Ереване 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал соотечественников прекратить «акции гражданского неповиновения» у здания мэрии Еревана, сообщив, что спецслужбы республики вплотную занимаются всеми вопросами, которые связаны с мэром Еревана Тароном Маргаряном, а эти акции только мешают работе кабмина.
По словам Пашиняна, «протестные акции будут уместными, если кабмин будет скрывать такие истории», передает ТАСС.
В понедельник протестующие перекрыли все входы в здание мэрии Еревана, потребовав отставки мэра города Тарона Маргаряна после появления в местных СМИ сообщений о расследовании истории происхождения имущества мэра, которому якобы принадлежат несколько элитных особняков в столице Армении, а также ряд прибыльных компаний.
«Вы должны дать возможность разобраться. В стране есть правительство народного доверия. Но мы не можем без фактов обвинять людей», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Мэр Еревана в третий раз был избран на эту должность в 2017 году. Он является членом исполкома бывшей правящей Республиканской партии и сыном одного из основателей партии, экс-премьера Армении Андраника Маргаряна (2000-2007).