Суд в Ереване освободил экс-замминистра обороны Армении

"Изменить меру пресечения Ваана Ширханяна на личное поручительство депутатов Национального собрания (парламента) Овика Агазаряна и Сасуна Микаеляна", — сказал, оглашая решение судья. Поручившиеся депутаты входят в парламентскую фракцию «Елк», возглавляемую премьер-министром Николом Пашиняном.

Служба нацбезопасности Армении 25 ноября 2015 года сообщила о задержании в Ереване вооруженной группы, возглавляемой гражданином Армении Артуром Варданяном, проживавшим в Испании с 1997 года и временно обосновавшимся в столице Армении с апреля 2015 года. По данным СНБ, Варданян, имея опыт участия в вооруженных действиях и военные навыки, создал преступное сообщество с целью захвата власти.

Согласно материалам дела, с мая 2015 года Варданян начал вербовку граждан Армении, поиск оружия и боеприпасов, а также иные действия, направленные на захват власти. По данным СНБ, вооруженная группа Варданяна планировала в середине ноября 2015 года совершить государственный переворот в Армении. По делу проходит бывший замминистра обороны Ваан Ширханян.