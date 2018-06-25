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Суд в Ереване освободил экс-замминистра обороны Армении
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Суд в Ереване освободил экс-замминистра обороны Армении 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. Суд в Ереване освободил в понедельник под личное поручительство депутатов парламента экс-замминистра обороны Армении Ваана Ширханяна, обвиняемого в связях с вооруженной группой.
"Изменить меру пресечения Ваана Ширханяна на личное поручительство депутатов Национального собрания (парламента) Овика Агазаряна и Сасуна Микаеляна", — сказал, оглашая решение судья. Поручившиеся депутаты входят в парламентскую фракцию «Елк», возглавляемую премьер-министром Николом Пашиняном.
Служба нацбезопасности Армении 25 ноября 2015 года сообщила о задержании в Ереване вооруженной группы, возглавляемой гражданином Армении Артуром Варданяном, проживавшим в Испании с 1997 года и временно обосновавшимся в столице Армении с апреля 2015 года. По данным СНБ, Варданян, имея опыт участия в вооруженных действиях и военные навыки, создал преступное сообщество с целью захвата власти.
Согласно материалам дела, с мая 2015 года Варданян начал вербовку граждан Армении, поиск оружия и боеприпасов, а также иные действия, направленные на захват власти. По данным СНБ, вооруженная группа Варданяна планировала в середине ноября 2015 года совершить государственный переворот в Армении. По делу проходит бывший замминистра обороны Ваан Ширханян.
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