Из Белгорода депортировали четырех граждан Индии

За нарушение миграционного законодательства в Белгородской области за пределы России были выдворены четверо граждан Индии, а также по одному жителю Пакистана Молдавии . Об этом сообщает региональное управление службы судебных приставов.

У иностранцев не было документов, подтверждающих право пребывания на территории страны. Родственников на территории России у них нет. В качестве цели приезда они назвали проезд на территорию Европы для трудоустройства.

Выдворяемым иностранцам нельзя будет посещать Россию в течение пяти лет.