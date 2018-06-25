Из Белгорода депортировали четырех граждан Индии 

За нарушение миграционного законодательства в Белгородской области за пределы России были выдворены четверо граждан Индии, а также по одному жителю Пакистана и Молдавии. Об этом сообщает региональное управление службы судебных приставов.
У иностранцев не было документов, подтверждающих право пребывания на территории страны. Родственников на территории России у них нет. В качестве цели приезда они назвали проезд на территорию Европы для трудоустройства.
Выдворяемым иностранцам нельзя будет посещать Россию в течение пяти лет.
С начала 2018 года белгородские приставы проводили до пунктов пропуска через границу РФ 72 иностранных гражданин. Чаще всего это были жители Украины (22 человека) и Узбекистана (десять человек). Все они приехали в Россию на заработки.
Кроме того домой были направлены граждане Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Турции.