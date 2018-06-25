Батька обиделся на Москву

На днях во время рабочей поездки по республике Александр Лукашенко сделал заявление, шокировавшее многих. По его словам, против Белоруссии может быть развязана война по украинскому сценарию. Президент, правда, не конкретизировал, какое именно государство способно посягнуть на суверенитет его страны.

К политическим выводам Батька перешёл после экономического вступления. Он заявил, что Минск обязан полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.

«Причина невыполнения одна — смерть», — отрезал Лукашенко. — Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги».

Белорусский лидер не исключил даже более драматичного оборота событий: «А не дай бог, ещё развяжут войну, как на Украине ». Кто именно угрожает Белоруссии, в состав какого государства она может войти в случае провала экономической политики, Батька не сообщил.

Однако, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, кого Лукашенко имеет в виду. Собственно, он в завуалированной форме повторил тезис, который вот уже который год мусолят западные политики: « Россия осуществила аннексию Крыма », а также «ведёт гибридную войну (то есть нападет скрытно, не прибегая к классическому военному вторжению — примеч. автора) в Донбассе».

Если бы подобные речи прозвучали из уст, к примеру, одного из лидеров стран Балтии, которые денно и нощно твердят о готовящейся российской агрессии, никто бы не удивился. Но слышать этакие намёки от Лукашенко, особенно в контексте недавно состоявшегося в Минске заседания Высшего государственного совета Союзного государства?! Участвовавшие в мероприятии Путин и Лукашенко затем провели двусторонние переговоры. По протоколу должны были уложиться за час, вместо этого общались несколько часов. Кое-кто по этому поводу поторопился впасть в эйфорию, мол, встреча оказалась «прорывной», стороны внесли во взаимоотношения полную ясность и т.д. Похоже, однако, что восторги оказались преждевременными.

Как известно, Лукашенко не терпит дипломатических хитросплетений, он привык публично резать правду-матку, не скрывая эмоций. Когда Батька доволен, когда нет, видно, что называется, невооружённым глазом. После минской встречи с Путиным у Лукашенко никто особого оптимизма не обнаружил. Скорее, наоборот.

Вскоре отсутствие реального прогресса в белорусско-российских отношениях нашло зримое подтверждение. Лукашенко с распростёртыми объятиями принял еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и во время встречи наговорил такого, что бывалый еврочиновник едва не впал в ступор.

«Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас… Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС, — откровенничал Батька. — И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти». Не только стать надёжным связующим звеном между Востоком и Западом, но и провести глубокие политические реформы.

Однако дружить с ЕС Батька готов только в том случае, если «основой станут торгово-экономические отношения.

»Не просто разговоры о каких-то демократии, свободе слова, политзаключённых, отмене смертной казни — это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня… но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения. Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, то можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства», сказал Лукашенко.

Недвусмысленный намёк: широкие политические реформы в обмен на кредиты и инвестиции.

Лукашенко напомнил, что Минск и Брюссель сейчас работают над документом, который должен стать «дорожной картой» выстраивания отношений, основой для дальнейшего сближения Беларуси и ЕС.

«Вы знаете, что не всем это нравится, в том числе и нашим партнёрам… отдельным, но мы строго придерживаемся линии договоренностей в «Восточном партнерстве» (проект ЕС, имеющий основной целью развитие интеграции с рядом постсоветских стран, включая Белоруссию — примеч. автора).

Наблюдатели в унисон отметили, что Йоханнеса Хана изумила решительность белорусского президента. Еврочиновник в ответ на излияния Батьки с трудом выдавил из себя несколько благосклонных, но, по большому счёту, пустых фраз.

Пылкие заверения Лукашенко в любви и верности ЕС, прозрачные выпады в адрес России аналитики и в Минске, и в Москве напрямую связывают с отсутствием положительных результатов на недавних переговорах с Путиным.

Конечно, Лукашенко и раньше благоволил Евросоюзу, но подобного расшаркивания, пожалуй, ещё не было.

Кремлю в поведении Лукашенко не нравится многое. Основное раздражение вызывают непризнание Минском Крыма российским де-юре, а также, в несколько меньшей степени, непризнание Абхазии Южной Осетии . Ещё один раздражитель — отказ Минска от размещения российской военной авиабазы под Бобруйском . Властям РФ также очень не нравится, что Беларусь не поддержала российские санкции против западных производителей продовольствия, а вместо этого наладила транзит запрещённых западных продуктов под маркой своих собственных.

У Лукашенко тоже накопилось немало поводов для раздражения. Скажем, его бесит установление Россией пограничной зоны с Белоруссией на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей. Лукашенко назвал такой шаг российской стороны «ухудшением отношений». По его словам, решение Москвы является «политическим выпадом».

«От кого вы защищаете границу? Да мы же свято оберегаем наше это пространство общее… Вот эти бездумные, нескоординированные шаги только ухудшают наши отношения», — возмущался белорусский лидер.

Но особенно выводят Батьку из себя «торговые войны», инициатором которых с прискорбной регулярностью является Москва. То мясо, то молоко и молочные продукты из-за их «ненадлежащего качества» объявляются «нон грата». Потом, через некоторое время, претензии к качеству того или иного продовольствия отменяются, но вскоре возникают новые. Всё это крайне болезненно отражается на белорусской экономике.

Словом, взаимных претензий и обид у Минска и Москвы накопилось предостаточно. И даже встречи на высшем уровне, похоже, не являются тут панацеей.

Интересно, наши власти понимают, какого рода отношений хотят с Белоруссией? Ритуальных улыбок и словесной патоки? Или по-настоящему союзнических, братских без всякого рода вывертов и экивоков. Если требуется второй вариант, то и действовать надо соответствующим образом, исходя из понимания того, что бескорыстная дружба, возможно, существует между отдельными людьми, но её по определению не может быть между странами, пусть даже соседними, имеющими долгую общую историю.

Следует, наконец, понять, что за всё приходится платить, а, поняв, прекратить на эту тему комплексовать. В практическом смысле это может, например, означать закрытие погранзоны между членами одного Союзного государства, снижение цен на энергоносители для Белоруссии до внутрироссийских, выдача льготных кредитов, столь необходимых Минску.

Ну, и, разумеется, давно пора зажечь зелёный свет белорусским продуктам, за которые россияне охотно голосуют кошельками и желудками. Ждать, что бастионы Батьки падут от заверений в дружбе и политико-экономического нажима контрпродуктивно. Действуя как слон в посудной лавке, мы вынуждаем Лукашенко всё активнее искать понимания на Западе.