Мэр Еревана написал заявление об отставке

Глава администрации Еревана Тарон Маргарян написал заявление об отставке, сообщила газета «Жоговурд» со ссылкой на источники в мэрии.

"Вопрос касательно мэра Еревана уже решен. Маргарян написал заявление об отставке и несколько дней не появлялся на работе. Сложилась неопределенная ситуация в городской администрации: чиновники не знают, что им делать", — сказал источник.

В мае демонстранты ворвались в здание администрации в Ереване и требовали отставки Маргаряна.