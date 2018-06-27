Ещё
Мэр Еревана написал заявление об отставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Еревана написал заявление об отставке 

Газета.Ru 34 минуты назад
Глава администрации Еревана Тарон Маргарян написал заявление об отставке, сообщила газета «Жоговурд» со ссылкой на источники в мэрии.
"Вопрос касательно мэра Еревана уже решен. Маргарян написал заявление об отставке и несколько дней не появлялся на работе. Сложилась неопределенная ситуация в городской администрации: чиновники не знают, что им делать", — сказал источник.
Также издание сообщает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует оставлять Маргаряна на посту главы столичной администрации.
В мае демонстранты ворвались в здание администрации в Ереване и требовали отставки Маргаряна.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко рассказал, что угрожает Белоруссии Эксперт: Лукашенко пытается маневрировать между Москвой и Брюсселем Турецкий премьер пообещал выставить на аукцион свое кресло
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными187
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж168
Сын Дементьева с женой покончили с собой60
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль751
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала588
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
02:55
Дания намерена задержать «Северный поток -2»
Экономика Компании
04:10
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
Украина В мире
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение