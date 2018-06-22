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СМИ: спецслужбы Армении сотрудничают с ФБР для раскрытия офшорных дел
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СМИ: спецслужбы Армении сотрудничают с ФБР для раскрытия офшорных дел 

ТАСС 51 минуту назад
ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала сотрудничать с Федеральным бюро расследований (ФБР) США для раскрытия дел о незаконном отмывании денежных средств в офшорных зонах со стороны бывших должностных лиц республики. Об этом в пятницу пишет газета «Жаманак».
"СНБ Армении и ФБР США тесно сотрудничают, чтобы раскрыть дела о незаконном отмывании денежных средств со стороны бывших высокопоставленных чиновников республики. Есть подозрения, что деньги отмывались в офшорных зонах", — рассказал изданию источник в спецслужбах Армении. По его словам, «в ближайшем будущем станет известно о громких задержаниях в рамках этого уголовного дела».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал бизнесменов и представителей бывших властей не пытаться незаконно вывозить капитал из страны.
"Для нас не составит труда вернуть эти средства из-за рубежа", — отметил глава правительства.
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