Армению пригласили на июльский саммит НАТО

Ранее ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может 11-12 июля принять участие в саммите НАТО в Брюсселе.

"На саммит были приглашены главы государств и правительств всех стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Это касается и Армении", — сообщил пожелавший остаться неназванным собеседник.

При этом он отметил, что каждая страна должна «сама подтвердить свое присутствие». «Поэтому для получения дополнительной информации я бы перенаправил вас к властям Армении», — сказал он.