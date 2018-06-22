Армению пригласили на июльский саммит НАТО 

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Армения была приглашена на саммит НАТО в июле, как и все другие государства, которые вносят вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, сообщил РИА Новости в пятницу чиновник альянса.
Ранее ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может 11-12 июля принять участие в саммите НАТО в Брюсселе.
"На саммит были приглашены главы государств и правительств всех стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане. Это касается и Армении", — сообщил пожелавший остаться неназванным собеседник.
При этом он отметил, что каждая страна должна «сама подтвердить свое присутствие». «Поэтому для получения дополнительной информации я бы перенаправил вас к властям Армении», — сказал он.