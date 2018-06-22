Армения и Вьетнам будут делиться информацией о контрабанде и наркотрафике

Правительство Армении одобрило подписание протокола об обмене таможенной информацией между государствами ЕАЭС Вьетнамом , передает «МИР 24».

Это значит, что госорганы обеих стран смогут оперативно делиться различной информацией. В том числе данными о контрабанде и наркотрафике. Протокол будет подписан 28 июня в Брюсселе в ходе заседания Всемирной таможенной организации.

«Согласно соглашению о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом, необходимо также подписать протокол об обмене таможенной информацией между странами ЕАЭС и Вьетнамом. Мы предлагаем одобрить подписание этого протокола, учитывая также, что остальные четыре страны уже подписали его», — указал председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян.

Беларусь, Три года назад страны Европейского экономического союза и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу в январе 2016 года. Напомню, что в состав ЕАЭС входят Россия Казахстан , Армения и Кыргызстан

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