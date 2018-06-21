Суд в Ереване освободил участника захвата здания ППС в 2016 году

ЕРЕВАН , 21 июн — РИА Новости . Суд в Ереване освободил в четверг под залог Армена Ламбаряна — члена вооруженной группы, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы в армянской столице.

Ранее была изменена мера пресечения девяти членов группы — Ованнеса Арутюняна, Артура Согомоняна , Артура Мелконяна, Седрака Назаряна, Ованнеса Варданяна, Тиграна Саркисяна , Арега Кюрегяна, Арама Акопяна и Арама Манукяна — сына лидера группы Павла Манукяна. Ламбарян стал десятым членом группы, вышедшим на свободу.

"Изменить меру пресечения подсудимому Армену Ламбаряну под залог в 500 тысяч драмов (свыше 1000 долларов)", — заявил судья Артуш Габриелян, оглашая решение.

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.