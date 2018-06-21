Ещё
Суд в Ереване освободил участника захвата здания ППС в 2016 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Ереване освободил участника захвата здания ППС в 2016 году 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Суд в Ереване освободил в четверг под залог Армена Ламбаряна — члена вооруженной группы, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы в армянской столице.
Ранее была изменена мера пресечения девяти членов группы — Ованнеса Арутюняна, Артура Согомоняна, Артура Мелконяна, Седрака Назаряна, Ованнеса Варданяна, Тиграна Саркисяна, Арега Кюрегяна, Арама Акопяна и Арама Манукяна — сына лидера группы Павла Манукяна. Ламбарян стал десятым членом группы, вышедшим на свободу.
"Изменить меру пресечения подсудимому Армену Ламбаряну под залог в 500 тысяч драмов (свыше 1000 долларов)", — заявил судья Артуш Габриелян, оглашая решение.
Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.
В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.
Следственный комитет Армении 19 сентября 2016 года сообщил, что в состав группы входил 31 человек. Позже в Специальной следственной службе Армении сообщили, что число вооруженных людей, захвативших 17 июля здание ППС, составляло не 31, а 33 человека.
Последние новости
Удар "Шилом": почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой Мигранты дробят Запад — теперь уже официально "Мокрых" дел мастер: за кем охотилась банда киллеров Аслана Гагиева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звонок Порошенко Путину, огненный ад в центре Москвы и другие события дня9
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера80
Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета868
Популярную певицу убили в Турции20
Порошенко позвонил Путину с просьбой385
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение