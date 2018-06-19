Лукашенко продал «Полонезы» Алиеву. В пику Еревану и Москве?

Азербайджанский президент Ильхам Алиев не только осмотрел белорусские «Полонезы», но даже подержался за баранку одной из машин комплекса. Это произошло при открытии N-ской воинской части ракетных войск вооруженных сил Азербайджана . Таким образом, секрет полишинеля раскрылся полностью. Баку закупил у Минска те самые реактивные системы залпового огня (РСЗО), которыми любит козырять Александр Лукашенко , когда говорит о силе своей армии.

В сообщении на сайте азербайджанского президента «Полонезы» называются открытым текстом, отмечается, что каждый комплекс вооружен восемью ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 300 км. То есть речь идет о новых, более дальнобойных ракетах, которые демонстрировались на выставке Милэкс-2017 в Минске (поначалу «Полонезы» стреляли на 200 км).

Ереван : это не очень логично

Армения пока отреагировала устами замминистра иностранных дел Рубена Рубиняна, который в эфире «Радио Свобода» 11 июня заявил: «Сожалеем, что Беларусь , являясь дружественной нам страной, вовлеченная с нами в многосторонних форматах, имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт».

По мнению Рубиняна, «это не очень логично, учитывая дружественные и союзнические отношения Армении и Белоруссии». Дипломат обтекаемо добавил, что «этот вопрос будет поднят в соответствующем порядке».

Можно предположить, что речь идет прежде всего о формате ОДКБ. В эту организацию под эгидой Кремля, некогда задуманную как этакое «антиНАТО», входят и Армения, и Белоруссия, а вот Азербайджан, с которым у Армении отношения из-за Карабаха известно какие, в этом альянсе не состоит. Отсюда и обида армянской стороны.

Означает ли это, что отношения Минска с Ереваном напрягутся? И можно ли рассматривать поставку «Полонезов» Азербайджану как вызов Москве , которая не так давно вооружила армян оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер»?

Минск — Баку: секреты полишинеля

В целом не похоже, что Ереван так уж шокирован. Белоруссия давно и в немалых количествах продает оружие относительно богатому Азербайджану. У белорусского руководства своя логика: бизнес, ничего личного. И о предполагаемой сделке между Минском и Баку насчет «Полонезов» обозреватели говорили несколько лет. В апреле нынешнего года московский «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Белоруссии, писал, что белорусские ракетные системы могут появиться в Азербайджане уже в 2018 году.

По данным издания, это первый экспортный контракт на поставку десяти РСЗО «Полонез». Один из военно-промышленных источников газеты заявил, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК «по соображениям цены, по всей видимости, сейчас ТТХ „Полонеза“ оказались еще и подходящими под требования их вооруженных сил». Здесь важно подчеркнуть, что в 2016 году Россия поставила Армении дивизион ОТРК «Искандер-Э» (экспортный вариант с дальностью стрельбы до 280 км). Условия поставки не афишировались.

«Некоторые азербайджанские эксперты иронизировали, что на кнопках этих комплексов лежит российская рука. Имелось в виду, что «Искандеры» в Армении — под полным контролем российских инструкторов и советников», — отметил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин

«Управляем мы, управляют те, кому они принадлежат. Тут я могу вам открыть завесу тайны», — опровергал эту версию в феврале 2017 года министр обороны Армении Виген Саркисян . Он же заявил: «Что касается всех остальных вопросов: когда, за какие деньги, на какой срок оплаты и прочее, — как вы понимаете, все это идет под грифом „совершенно секретно“.

Эксперты говорят, что „Искандер“ и „Полонез“ — не вполне аналогичное, но в принципе сравнимое оружие. К слову, Лукашенко пошел на сотрудничество с китайцами, которые сильно помогли в создании „Полонеза“, именно после того, как Минск долго (аж с 2002 года), но безуспешно пытался выпросить у России „Искандеры“. Сколько мог заплатить Азербайджан за партию „Полонезов“? По версии Алесина, это может быть сумма в 165 миллионов долларов.

»Именно такую сумму, по данным шведского института SIPRI, Баку в рамках некой бестоварной сделки перечислил Минску еще в 2016 году. Учитывая, насколько доверительны отношения Лукашенко с Алиевым, можно предположить, что эта была полная предоплата за «Полонезы», — поясняет Алесин.

Кто платит, тот и друг

Торгуя оружием с Баку, Минск руководствуется сугубо коммерческими соображениями, отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич . «У Азербайджана — деньги, нефтедоллары, он готов платить», — пояснил аналитик. Более того, напомнил он, Алиев в 2010 году без всяких формальностей выручил Лукашенко крупной суммой, когда Москва потребовала срочно выплатить газовый долг.

У Армении же, судя по всему, финансовых возможностей для подобных жестов нет. Соответственно, прагматичное белорусское руководство не так уж дорожит отношениями с Ереваном, несмотря на формальное союзничество, полагает аналитик.

Казахстаном, «И вообще ОДКБ — очень странный союз. Собственно говоря, он создан лишь для того, чтобы демонстрировать лояльность России. Общих геостратегических интересов у Белоруссии с Арменией, Киргизией Таджикистаном практически нет. При этом некоторые союзники довольно активно сотрудничают с НАТО . Так что альянс этот — рыхлый, слабый», — говорит Карбалевич.

Он подчеркнул: Россия сама продает оружие Азербайджану.

Добавим: при этом Лукашенко в претензии к Москве за то, что она не особо заботится об оснащении союзников по ОДКБ современным оружием. Об этом он говорил, в частности, на заседании Совета безопасности Белоруссии в феврале. К таким шпилькам в адрес Кремля подталкивает проблема модернизации белорусской армии. В белорусском бюджете на это мало денег, а Кремль делать такого рода широкие жесты явно не торопится.

«Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами [ОДКБ] — вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе» — сетовал Лукашенко. По этим и другим штрихам видно, что особой сплоченностью, идеализмом и взаимовыручкой союзники действительно не страдают.

Большого шума не будет

Алесин также отмечает, что Россия «продает Азербайджану гораздо больше вооружения, чем Белоруссия», поэтому «у Москвы не хватит совести упрекать Минск» за эту сделку. Возможно, ее вообще провернули с ведома России, говорит аналитик.

При этом он считает, что после приобретения «Полонезов» Азербайджан получает некоторый перевес в вооружении над Арменией, тем более что параллельно закупил еще и израильские комплексы LORA («Специалисты говорят, что «Полонезы» круче», — подчеркнул Алесин).

«Сейчас Азербайджан набирает силу, демонстрация которой, по мнению Баку, может понудить Ереван к мирным переговорам по Карабаху. Со своей стороны, и Москва хотела бы достигнуть какого-то согласия в регионе», — отмечает собеседник.

Он добавляет: с приходом к власти в Армении Никола Пашиняна шансы на новый виток переговоров повысились. В общем, сейчас не та ситуация, чтобы Ереван и тем более Москва поднимали большой шум вокруг поставки «Полонезов» Азербайджану, резюмировал Алесин.