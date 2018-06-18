Пашинян: Армения намерена увеличить объем поставок овощей и фруктов в РФ

ЕРЕВАН , 18 июня. / ТАСС /. Армянские поставщики овощей и фруктов намерены увеличить объем экспорта своего товара в РФ

Никол Пашинян. Такое заявление в понедельник в ходе совещания с главами нескольких ведомств сделал премьер-министр Армении

"Во время [моего] визита в Россию обсуждался вопрос об экспорте. Есть ожидания, что объемы нашего экспорта вырастут. Наши российские партнеры имеют проблемы с насыщением, и мы поддержим их", — сказал Пашинян, подчеркнув важность обеспечения соблюдения санитарных правил для экспортируемой продукции.

Ранее Министерство сельского хозяйства республики сообщало, что более 95% экспортируемых Арменией овощей и фруктов поставляется в Россию.