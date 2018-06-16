Сторонники экс-замглавы минобороны Армении потребовали его освобождения

ЕРЕВАН , 16 июн — РИА Новости . Сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны Армении , депутата парламента Манвела Григоряна собрались у здания службы национальной безопасности (СНБ) страны в центре Еревана, требуя его освобождения, передает корреспондент РИА Новости.

Григорян, возглавляющий «Союз добровольцев „Еркрапа“, был задержан СНБ в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.

Протестующие пытались перекрыть центральную улицу Налбандяна, где находится здание СНБ, однако полицейские оттеснили их на тротуар. В эти минуты акция продолжается. Собравшиеся скандируют „генерал“ и „зоравар“ (по-армянски — полководец).

РПА ранее распространила заявление, в котором говорится, что задержание вызвано политическими мотивами.

Общественно-политическая организация „Союз добровольцев „Еркрапа“ (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.