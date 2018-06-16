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Сторонники экс-замглавы минобороны Армении потребовали его освобождения
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Сторонники экс-замглавы минобороны Армении потребовали его освобождения 

РИА Новости 56 минут назад
ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. Сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны Армении, депутата парламента Манвела Григоряна собрались у здания службы национальной безопасности (СНБ) страны в центре Еревана, требуя его освобождения, передает корреспондент РИА Новости.
Григорян, возглавляющий «Союз добровольцев „Еркрапа“, был задержан СНБ в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.
Протестующие пытались перекрыть центральную улицу Налбандяна, где находится здание СНБ, однако полицейские оттеснили их на тротуар. В эти минуты акция продолжается. Собравшиеся скандируют „генерал“ и „зоравар“ (по-армянски — полководец).
Ранее зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сообщил, что в службу нацбезопасности для встречи с Григоряном направились вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов и глава фракции Ваграм Багдасарян.
РПА ранее распространила заявление, в котором говорится, что задержание вызвано политическими мотивами.
Общественно-политическая организация „Союз добровольцев „Еркрапа“ (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.
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