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Президент Армении отметил важность соглашения между ЕАЭС и Ираном
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Президент Армении отметил важность соглашения между ЕАЭС и Ираном 

Мир24 1 час назад
Президент Армении Армен Саргсян в пятницу, 15 июня, встретился с послом Ирана Сейедом Каземом Саджади. Собеседники констатировали важность временного соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и официальным Тегераном, сообщает пресс-служба президента Армении.
Саргсян и Саджади также подчеркнули, что армяно-иранские экономические отношения по-прежнему обладают неиспользованным потенциалом.
«Была подчеркнута важность активизации программ по двусторонней экономической повестке дня, а также временное соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, которое открывает большие возможности для сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Армении также отметил, что Ереван придает большое значение межгосударственным отношениям высокого уровня, которые построены на многовековой дружбе двух народов и создают хорошую возможность для развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в ходе саммита в Астане в мае 2018 года.
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