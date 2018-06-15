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Правительство Армении уволило главу Следственного комитета
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Правительство Армении уволило главу Следственного комитета 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. Правительство Армении на заседании в пятницу уволило председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна, передает корреспондент РИА Новости.
"Освободить от занимаемой должности председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна", — говорится в решении кабмина, представленном первым вице-премьером Араратом Мирзояном.
Овсепян заявил о сложении полномочий 11 июня на встрече с коллективом СК. Он отметил, что за четыре года его работы в Следственном комитете была проделана большая работа, удалось обеспечить независимость следователей от судов, органов местного самоуправления, губернаторов, правительства, законодательной власти.
Овсепян был генеральным прокурором Армении в 1998–1999 и 2004-2013 годах. В 2014 году был назначен главой Следственного комитета.
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