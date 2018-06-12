Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Сердечные поздравления по случаю государственного праздника страны — Дня России — направил президенту Владимиру Путину белорусский лидер, сообщает сегодня его пресс-служба.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил российского руководителя и многонациональный народ Союзного государства с национальным торжеством. "Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", — говорится в поздравительном адресе президента РБ.

Он отметил, что проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку ее граждан. Лукашенко выразил убеждение, что "совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества".