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Лукашенко поздравил Путина с Днем России
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Лукашенко поздравил Путина с Днем России 

Российская Газета 12 июня 2018
Фото: РИА Новости
Сердечные поздравления по случаю государственного праздника страны — Дня России — направил президенту Владимиру Путину белорусский лидер, сообщает сегодня его пресс-служба.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил российского руководителя и многонациональный народ Союзного государства с национальным торжеством. "Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", — говорится в поздравительном адресе президента РБ.
Он отметил, что проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку ее граждан. Лукашенко выразил убеждение, что "совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества".
Поздравительные послания от президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной думы Вячеславу Володину.
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