Задержан лидер грузинской оппозиции Ника Мелиа

Тбилиси полицейские задержали лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа. Вместе с лидером задержаны еще ряд членов партии. Они участвовали в акции протеста у грузинского парламента.

К аресту оппозиционеров привело их активное возмущение сносом палаток на проспекте Руставели.

Организатор акции Заза Саралидзе заявил журналистам, что, несмотря на давление, он продолжит протестовать у парламента.

Собравшиеся по призыву Саралидзе требовали от властей установить истинного виновника гибели подростка в драке в декабре прошлого года. Школьники применили ножи, в итоге два человека были убиты. В результате акций протеста подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе

Грузинские депутаты отреагировали на призывы Саралидзе организацией следственной комиссии.