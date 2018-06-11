Ещё
Задержан лидер грузинской оппозиции Ника Мелиа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан лидер грузинской оппозиции Ника Мелиа 

Вести.Ru 2 часа назад
В Тбилиси полицейские задержали лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа. Вместе с лидером задержаны еще ряд членов партии. Они участвовали в акции протеста у грузинского парламента.
К аресту оппозиционеров привело их активное возмущение сносом палаток на проспекте Руставели.
Организатор акции Заза Саралидзе заявил журналистам, что, несмотря на давление, он продолжит протестовать у парламента.
Собравшиеся по призыву Саралидзе требовали от властей установить истинного виновника гибели подростка в драке в декабре прошлого года. Школьники применили ножи, в итоге два человека были убиты. В результате акций протеста подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе.
Грузинские депутаты отреагировали на призывы Саралидзе организацией следственной комиссии.
Вести.Ru: последние новости
Отец убитого в Тбилиси мальчика требует наказать убийц Скончался композитор песен Филиппа Киркорова Эстонцы арестовали "Петербург"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие против России: что затеял Пентагон134
Неприятные сюрпризы от союзников России101
США ввели новые санкции против России45
Ургант прояснил ситуацию с израильским гражданством150
Эстония арестовала «Петербург»22
Видео
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
00:57
США ввели новые санкции против России
США В мире
01:10
Неприятные сюрпризы от союзников России
Политика Статьи
02:59
Эстония арестовала «Петербург»
В мире
03:42
Новое оружие против России: что затеял Пентагон
Оружие Армия
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
03:33
Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
Экономика Личный счет
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение