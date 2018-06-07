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Шармазанов высмеял Пашиняна
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Шармазанов высмеял Пашиняна 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 7 июн — Sputnik. В документе, представленном правительством Армении парламенту нет ни экономической, ни политической программы, сказал вице-спикер парламента Армении, член бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами, сообщает Sputnik Армения.
"Это меморандум о мечтаниях, в котором нет инструментария для достижения намеченных целей, сроков и ожидаемых результатов. Следовательно, нет политической ответственности", — сказал Шармазанов.
Он также напомнил, что предыдущее правительство передало нынешнему страну с экономическим ростом в 7,5%. Но новое правительство не обозначило своего целевого показателя экономического роста.
Шармазанов напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении обещал отсутствие в Армении бедных людей как таковых, но спикера больше интересует, какими путями исполнительная власть достигнет этой цели.
Депутат также отметил, что в программе нет четких определений по внешней политике, касающихся, в том числе, отношений с соседями.
"Прошу, скажите, что это — программа правительства или хрестоматия столовых тостов?", — сказал Шармазанов.
В правительственной программе Шармазанов также не нашел чего-либо конкретного об образовании, а также будущем приграничных населенных пунктов, развитии сельского хозяйства, промышленности.
"Нет ничего конкретного о развитии промышленности и сельского хозяйства. Говорится только, что сельское хозяйство будет развиваться «революционными темпами»— заметил Шармазанов.
Некоторые положения программы больше напоминают работу не исполнительной власти, а ревкомов, заметил он.
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