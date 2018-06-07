Шармазанов высмеял Пашиняна

"Это меморандум о мечтаниях, в котором нет инструментария для достижения намеченных целей, сроков и ожидаемых результатов. Следовательно, нет политической ответственности", — сказал Шармазанов.

Он также напомнил, что предыдущее правительство передало нынешнему страну с экономическим ростом в 7,5%. Но новое правительство не обозначило своего целевого показателя экономического роста.

Шармазанов напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении обещал отсутствие в Армении бедных людей как таковых, но спикера больше интересует, какими путями исполнительная власть достигнет этой цели.

Депутат также отметил, что в программе нет четких определений по внешней политике, касающихся, в том числе, отношений с соседями.

"Прошу, скажите, что это — программа правительства или хрестоматия столовых тостов?", — сказал Шармазанов.

В правительственной программе Шармазанов также не нашел чего-либо конкретного об образовании, а также будущем приграничных населенных пунктов, развитии сельского хозяйства, промышленности.

"Нет ничего конкретного о развитии промышленности и сельского хозяйства. Говорится только, что сельское хозяйство будет развиваться «революционными темпами»— заметил Шармазанов.

Некоторые положения программы больше напоминают работу не исполнительной власти, а ревкомов, заметил он.