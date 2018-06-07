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Компания «Ташир» опровергла сообщения о создании ее главой новой партии в Армении
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Компания «Ташир» опровергла сообщения о создании ее главой новой партии в Армении 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компания «Ташир» опровергла сообщения о создании ее руководителем, бизнесменом Самвелом Карапетяном партии в Армении.
"Муссирующиеся в прессе слухи о том, что президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армени, не соответствуют действительности и не имеют под собой реальных оснований", — говорится в сообщении пресс-службы российской компании. Отмечается, что у Карапетяна «нет политических намерений в Армении, он продолжает вести бизнес в стране, а также реализовывать целый ряд благотворительных проектов».
Ранее в армянской прессе появились сообщения, что Карапетян и бывший мэр Еревана, экс-министр транспорта Гагик Бегларян создают партию в Армении. Вопрос о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов в Армении в настоящий момент на официальном уровне не решен. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в четверг, что выборы, по его мнению, должны пройти в течение года.
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