Компания «Ташир» опровергла сообщения о создании ее главой новой партии в Армении

"Муссирующиеся в прессе слухи о том, что президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армени, не соответствуют действительности и не имеют под собой реальных оснований", — говорится в сообщении пресс-службы российской компании. Отмечается, что у Карапетяна «нет политических намерений в Армении, он продолжает вести бизнес в стране, а также реализовывать целый ряд благотворительных проектов».