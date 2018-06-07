Алиев призвал руководство Армении предпринять реальные шаги по Карабаху

"Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров", — сказал Алиев во время ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в среду в своей резиденции по случаю священного месяца рамадан.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но с условием, что в нем примет участие непризнанный Нагорный Карабах. Алиев отмечал, что территориальная целостность страны не является темой таких переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.