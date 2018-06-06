Линия Саргсяна: руководство сепаратистов тоже уходит

БАКУ , 6 июн — Sputnik . «Директор Службы национальной безопасности» оккупированного армянскими сепаратистами Нагорного Карабаха, генерал-лейтенант Аршавир Гарамян подал в отставку, сообщили Sputnik Армения источники в Ханкенди.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено с минуты на минуту.

Напомним, что в среду уже подали в отставку госминистр Карабаха Араик Арутюнян , а также начальник полиции Нагорного Карабаха, генерал-майор Камо Агаджанян.

Отставки последовали после массовых протестов, прошедших в Карабахе в связи с дракой с участием двух силовиков. Протестующие требовали отставки глав силовых ведомств, что, собственно, произошло. Ситуация в Карабахе успокоилась после призыва премьер-министра Армении — тот вышел в эфир через свою страничку Facebook и попросил жителей Карабаха дать властям возможность разрулить ситуацию.