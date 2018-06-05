Под Минском открылась сельскохозяйственная выставка «Белагро»

Одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок в СНГ — «Белагро» — открылась под Минском . На нее приехали представители порядка 500 компаний из трех десятков стран, передает телеканал «МИР 24».

Достижения в области машиностроения, животноводства и растениеводства представлены на двух с половиной гектарах. Свои товары выставляют как белорусские компании, так и зарубежные производители.

«Здесь точно собрана конкурентоспособная продукция, техника, технологии мирового уровня. И наша делегация, которая насчитывает более 40-ка человек. И органы государственной исполнительной власти, и органы местного самоуправления, общественные организации, торгово-промышленная палата, бизнес. Мы по всем направлениям нашего сотрудничества сюда приехали», — отметил он.

Затронули на полях форума и тему поставок белорусской молочной продукции в Россию, в том числе очередной запрет Россельхознадзора

«Мы каждый год подписываем продовольственный баланс, определяем объемы поставок молочной и мясной продукции и стараемся их выполнять самым достойным образом. Беларусь поставляет российским потребителям достаточно качественный продукт, именно тот продукт, которым питаются жители Республики Беларусь и гости нашей страны. Идет усиленный лабораторный контроль на всех этапах — от производства сырья до отгрузки продукции», — рассказал белорусский министр.

Напомним, что Россельхознадзор с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 литров.

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