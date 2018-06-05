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Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с новой властью Армении
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Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с новой властью Армении 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 5 июн — Sputnik. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Ереван 13 июня, сказал официальный представитель министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян в беседе с журналистами, сообщает Sputnik Армения.
В ходе визита они впервые встретятся с представителями нового правительства Армении.
"Конечно, будет проведен ряд встреч, о результатах которых мы сообщим", — заявил Балаян, добавив, что программа встреч окончательно не уточнена.
Сопредседатели МГ ОБСЕ от России, Франции и США посредничают в переговорах по Нагорному Карабаху.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.
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