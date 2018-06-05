Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с новой властью Армении

В ходе визита они впервые встретятся с представителями нового правительства Армении.

"Конечно, будет проведен ряд встреч, о результатах которых мы сообщим", — заявил Балаян, добавив, что программа встреч окончательно не уточнена.

Франции и Сопредседатели МГ ОБСЕ от России США посредничают в переговорах по Нагорному Карабаху.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.