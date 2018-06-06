Республиканская партия Армении лишилась большинства в парламенте

Республиканская партия Армении (РПА), которая ушла в оппозицию после назначения Никола Пашиняна премьером страны, лишилась большинства в парламенте.

В среду парламентскую фракцию РПА покинул депутат Самвел Алексанян. «Да, я выхожу из парламентской фракции РПА. Останусь независимым депутатом», — заявил Алексанян, передает ТАСС

Он стал шестым по счету парламентарием, который ушел из РПА после смены правительства. После этого у РПА осталось 52 из 105 мест в парламенте Армении.

В мае Республиканская партия Армении, которой принадлежало большинство мандатов в парламенте страны, объявила себя оппозицией. Партия заявила, что не войдет в правительство, которое сформирует новый премьер Никол Пашинян.

Ранее национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна.