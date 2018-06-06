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ЕЭК увидела нарушения в ограничении импорта в Россию молока из Белоруссии
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ЕЭК увидела нарушения в ограничении импорта в Россию молока из Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ограничение на импорт молока из Белоруссии в Россию нарушает договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Введение ограничений имеет признаки нарушения пункта 8 статьи 58 раздела XI Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), согласно которому государства-члены имеют право вводить временные ветеринарные (ветеринарно— санитарные) меры только в случаях, представляющих угрозу и опасность для эпизоотического благополучия территорий стран Союза», — сообщает ЕЭК, передает ТАСС.
В то же время вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что планируются переговоры с Минсельхозом России, и выразил надежду, что вопрос поставок белорусского молока будет решен до конца недели.
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал условие, при котором ограничения на ввоз в страну молочной продукции из Белоруссии будут отменены. В Кремле выразили надежду, что ситуация вокруг ограничений будет разрешена.
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