Баблоян пригласил Володина посетить Армению

«Надеюсь, что состоится официальный визит председателя Госдумы в Армению, — обратился Баблоян к Вячеславу Володину. — Это позволит ещё больше укрепить наши межпарламентские связи».

Глава армянского парламента также отметил, что его страна готовиться принять заседания в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые пройдут в Ереване 29-30 октября 2018 года.

«Также хочу поблагодарить Россию за ту чуткость, с которой ваша страна отнеслась к внутриполитической ситуации в Армении. Надеюсь, и впредь наши отношения будут развиваться в русле партнёрства и доверия», — сказал Баблоян.

В свою очередь, спикер Госдумы подчеркнул, что отношения Москвы и Еревана всегда основывались на дружбе и доверии. «Также наши отношения основываются на принципе невмешательства в дела суверенных государств», — отметил Вячеслав Володин.

Парламентарии из Армении стали одной из 58 официальных парламентских делегаций, принявших участие в мероприятиях Международного форума «Развитие парламентаризма», который 4-5 июня проходит в Москве. Из 58 делегаций 19 возглавляют руководители парламентов, 15 — вице-спикеры.