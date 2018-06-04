Ещё
Баблоян пригласил Володина посетить Армению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баблоян пригласил Володина посетить Армению 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Ереване ждут официального визита спикера Государственной Думы Вячеслава Володина — это поможет ещё больше укрепить отношения между двумя странами, заявил председатель Национального Собрания Республики Армения Ара Баблоян на встрече с Вячеславом Володиным на полях международного форума «Развитие парламентаризма».
«Надеюсь, что состоится официальный визит председателя Госдумы в Армению, — обратился Баблоян к Вячеславу Володину. — Это позволит ещё больше укрепить наши межпарламентские связи».
Глава армянского парламента также отметил, что его страна готовиться принять заседания в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые пройдут в Ереване 29-30 октября 2018 года.
«Также хочу поблагодарить Россию за ту чуткость, с которой ваша страна отнеслась к внутриполитической ситуации в Армении. Надеюсь, и впредь наши отношения будут развиваться в русле партнёрства и доверия», — сказал Баблоян.
В свою очередь, спикер Госдумы подчеркнул, что отношения Москвы и Еревана всегда основывались на дружбе и доверии. «Также наши отношения основываются на принципе невмешательства в дела суверенных государств», — отметил Вячеслав Володин.
Парламентарии из Армении стали одной из 58 официальных парламентских делегаций, принявших участие в мероприятиях Международного форума «Развитие парламентаризма», который 4-5 июня проходит в Москве. Из 58 делегаций 19 возглавляют руководители парламентов, 15 — вице-спикеры.
Парламентская газета: последние новости
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией Россия подписала с Коста-Рикой межправсоглашение об отмене виз Россия запретила сыры с белорусского предприятия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел масштабные увольнения силовиков122
Киев выразил России протест60
Путин подписал ответ США318
Россию решили вернуть в G8108
Украина закрыла Азовское море36
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
03:48
Путин подписал ответ США
Политика Конфликты
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение