В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко

«Мы никогда нигде не заявляли, что Россия как государство имеет какую-то превалирующую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Победил советский солдат. Победил многонациональный Советский Союз: и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и армяне, и грузины…», — подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Десятки миллионов жизней именно советских людей» было отдано, чтобы избавить и нашу землю, и Европу от «коричневой чумы», — отметил депутат.

Он напомнил, что президент Владимир Путин регулярно предупреждает о том, что искажать историю Великой Отечественной войны недопустимо.

А между тем, в Прибалтике, например, сносят памятники советским солдатам. Так что мы призываем, чтобы, в первую очередь, страны СНГ, «выступить на мировых площадках единым фронтом против этого, а также против осквернения могил советским солдатом», — подчеркнул Водолацкий. По его словам, никто не имеет право искажать «Победу, которая далась такой огромной ценой», — подчеркнул депутат.

Между тем, в Белоруссии вместо акции «Бессмертный полк» в этом году прошла уличная акция «Беларусь помнит». Кроме того, День Победы там празднуется не 9 мая, а 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, как подчеркивал ранее Лукашенко.

Однако, «не думаю, что Лукашенко хочет как-то выпятить белорусский народ в современной истории», — отметил Водолацкий. По его словам, сегодня в Белоруссии есть политики, которые ищут особую роль белоруса, его особое происхождение. Аналогичную картину мы видим и на Украине , когда особый народ «укры», которые якобы первыми полетели на Луну и первые ракеты сделали и т.д.

Однако, «это заблуждение. Ни у кого не может быть никакой особой роли, особенно на просторах СНГ. И когда мы все вместе, когда мы — единое плечо друг друга, то проблем будет меньше», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что все расхождения решаются путем диалога, и мы в ближайшее время встретимся с белорусскими коллегами на площадках различных саммитов. Так, например, 4-5 июня в Москве пройдет международный форум «Развитие парламентаризма». «Думаю, что все недоразумения, которые кто-то пытается выстроить внутри Белоруссии, мы снимем», — резюмировал Водолацкий.

Напомним, ранее в воскресенье белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения Брестской крепости заявил, что увидел в России тенденцию к «приватизации» Победы в Великой Отечественной войне.