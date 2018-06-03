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Безвизовый въезд из Белоруссии в Россию на время ЧМ-2018 начнется с 4 июня
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Безвизовый въезд из Белоруссии в Россию на время ЧМ-2018 начнется с 4 июня 

Газета.Ru 3 часа назад
С 4 июня начнет действовать режим безвизового въезда в Россию из Белоруссии при предъявлении паспорта болельщика, сообщает телеканал «360».
Новое правило будет функционировать с 4 июня несмотря на то, что белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз на время Чемпионата мира по футболу-2018, а также Евроигр-2019 должно вступить в силу с 1 июня.
"Официально с 1 июня соглашение действует, но практически оно будет применяться с 4 июня, потому что именно с 4 июня установлен режим безвизового въезда на основании Fan ID. И поэтому с 4 июня физически болельщики смогут начинать передвигаться без виз (транзитом через Белоруссию)", — отметил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
Во вторник, 29 мая, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега Владимир Макей подписали соответствующее соглашение в Минске. В силу документ вступает уже с 1 июня. Однако Макей уточнил, что безвизовые въезд с территории Белоруссии в Россию будет действовать для иностранных болельщиков лишь с 4 июня.
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