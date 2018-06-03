Безвизовый въезд из Белоруссии в Россию на время ЧМ-2018 начнется с 4 июня

С 4 июня начнет действовать режим безвизового въезда в Россию из Белоруссии при предъявлении паспорта болельщика, сообщает телеканал «360».

Новое правило будет функционировать с 4 июня несмотря на то, что белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз на время Чемпионата мира по футболу-2018, а также Евроигр-2019 должно вступить в силу с 1 июня.