Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на российско-белорусской границе. Такое заявление, как передает ТАСС, Лукашенко сделал в ходе посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Брестской области.

«Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ», — сказал Лукашенко.

По его словам, если Россия захочет закрыть границу, Беларусь тоже введет пограничный контроль.

Белоруссия не имеет постоянно дислоцированных подразделений органов погранслужбы на границе с РФ. С российской стороны функции пограничников выполняет ФСБ . Это связано с решением с ожидаемым вступлением в силу белорусского закона о безвизовом пятидневном пребывании на территории страны для граждан 80 стран. Без пунктов пограничного контроля иностранцы могут попасть также и на территорию РФ.

Лукашенко сказал, что проблемы границы будут обсуждаться в июне на Высшем госсовете Союзного государства.