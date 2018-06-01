Ещё
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на российско-белорусской границе. Такое заявление, как передает ТАСС, Лукашенко сделал в ходе посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Брестской области.
«Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ», — сказал Лукашенко.
>> Задержан помощник Лукашенко
По его словам, если Россия захочет закрыть границу, Беларусь тоже введет пограничный контроль.
Белоруссия не имеет постоянно дислоцированных подразделений органов погранслужбы на границе с РФ. С российской стороны функции пограничников выполняет ФСБ. Это связано с решением с ожидаемым вступлением в силу белорусского закона о безвизовом пятидневном пребывании на территории страны для граждан 80 стран. Без пунктов пограничного контроля иностранцы могут попасть также и на территорию РФ.
Лукашенко сказал, что проблемы границы будут обсуждаться в июне на Высшем госсовете Союзного государства.
«Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско— российской границе, и торопиться нам здесь на надо. Но то, что происходит, мы должны видеть», — подчеркнул Лукашенко.
Комментарии72  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрису сбросили с 19 этажа24
В крупнейшем банке грядут массовые увольнения25
У россиян отбирают сберкнижки46
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии190
Германия защитила «Северный поток-2»69
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение