У Лукашенко вспомнили о наших Су-27

В столицу ЕС министр иностранных дел был приглашен для участия в конференции, посвященной проблемам Европы. И на пресс-конференции ему задали вопрос: может ли предложение Польши о размещении в ее пределах крупной американской базы заставить Белоруссию пересмотреть решение о российском военном присутствии на ее земле?

Макей, как и полагается шефу внешнеполитического ведомства, ответил дипломатично: мол, Минск хочет уменьшить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Москвой . Однако американская военная база в Польше увеличит региональное «недоверие». Поэтому, как он выразился, «реакция на это намерение будет».

«Нет ничего невозможного … На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Белоруссии, потому что мы хотим стабильности в нашем регионе. Мы не хотим быть нарушителем спокойствия. Однако мы должны учитывать шаги, которые предпримут наши соседи», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Тем самым дав понять, что Минск может крепко подумать о размещении у себя российской базы. На самом деле, российская военная база в республике — один из самых острых вопросов в отношениях между Москвой и Минском на протяжении последних лет десяти. Впервые публично предложение о передислокации боевых самолетов ВКС РФ на один из местных аэродромов высказал наш министр обороны Сергей Шойгу . Произошло это на встрече в Минске с Александром Лукашенко в апреле 2013 года.

Речь вначале шла о размещении полка многоцелевых Су-27СМ3 на аэродроме в Лиде (в качестве вероятных мест дислокации назывались так же Бобруйск и Барановичи). Однако белорусская сторона начала тут же сомневаться. И обсуждение вопроса затянулось ещё на два с половиной года.

В сентябре 2015 года российский президент Владимир Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с белорусской стороной, результатом которых должно было стать подписание соглашения между РФ и Белоруссией о российской базе в этой стране. Но от белорусского руководства вдруг последовало заявление: «Нам не нужно никаких ваших баз».

Мало того, Лукашенко стал говорить, что этот вопрос с ним вообще никто никогда не обсуждал. И что в российских военных летчиках у себя он не заинтересован, а у его страны есть лишь необходимость в поставках новейших российских самолетов для ВВС Белоруссии.

Тот же Макей, кстати, в интервью «Коммерсанту» тогда говорил, что российская авиабаза не снимет напряжённость в регионе, а наоборот, «вызовет раздражение в адрес и Минска, и Москвы». В итоге предназначенные для размещения в Белоруссии «Сушки» улетели в Калининградскую область

Так, почему же позиция Минска начинает меняться?

— Конечно, генератором здесь является Польша, — комментирует ситуацию военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков . — Недавно Варшава заявила о закупках ЗРК Patriot у США и о размещении их на своей территории. Стоимость контракта составляет порядка 4,2 млрд Теперь еще хочет расширить присутствие американских военных на своей территории. И не только готова построить им базу со всей инфраструктурой, но и доплатить до двух миллиардов долларов.

Такое заявление, конечно, взбудоражило многих. Потому что объектов НАТО там вполне достаточно. И на некоторых присутствуют американские части.

Прежде всего, это вертолетные части, в составе военно-транспортных вертолетов «Блэк-Хок» и «Чинук». Различные штабы и подразделения. Тот же самый позиционный район в Редзиково, где будет размещаться станция ПРО. На ротационной основе присутствует бронетанковая бригадная группа, состоящая из 90 танков «Абрамс», 90 машин БМП «Брэдли», 112 БТРов М-112 и 18 гаубиц М-109 «Паладин».

И, как известно, недавно в Германии выгрузилась очередная бронетанковая бригадная группа, которая либо придет на ротацию находящейся в Польше, либо просто ее дополнит.

Такое чудесное совпадение с заявлением Польши о появлении большой американской военной базы в стране, наподобие той, которая существует в Японии на острове Окинава.

Наши военно-политические круги отреагировали на это по-разному.

«СП»: — Поясните.

— В принципе, у нас есть позиционный район Калининградская область, который превращен практически в укрепрайон. Там количество вооружения и разнообразие комплексов позволяет отразить любую атаку до той поры, пока не придет помощь с материковой части России. Хочу напомнить, что еще у нас там базируется Балтийский флот.

Вопрос: какую базу американцы откроют (если откроют) в Польше? Будет ли это общевойсковая база, где будут присутствовать все рода войск, возможно даже морская пехота, пока неясно… Потому что Вашингтон еще не ответил согласием. Как я понимаю, смотрит, как реагирует на происходящее Россия и ее союзник — Белоруссия.

Понятное дело, появление такой базы представляет непосредственную угрозу для Белоруссии. Потому что объединение с американцами дает Польше в военном плане преимущество над вооруженными силами Белоруссии.

Но Белоруссия связана с Россией договором ОДКБ и, в принципе, это ее защищает от такого рода угроз.

Другое дело, что если база появится, то подлетное время авиации и разворачивания сухопутных войск — например, польских и бронетанковых США, — сокращается. А переброска наших подразделений в Белоруссию займет немало времени. И эти подразделения еще там нужно будет разворачивать.

То есть, Россия, конечно, может предпринять «зеркальный» ответный ход. И вопрос, которой долгое время откладывался по военной базе в Белоруссии, может быть поднят снова.

«СП»: — А для нас этот вопрос все еще актуален?

— Разумеется. Он, собственно, по разным причинам откладывался. В том числе и из-за того, что Россия была участником Договора об ограничении обычных вооружений в Европе — ДОВСЕ. Но в марте 2015 года мы вышли из этого соглашения в связи тем, что вокруг наших границ стало все больше и больше баз блока НАТО.

И конечно, такие перекосы Россия терпеть долго не будет. У нас уже в приграничных областях, с той же Прибалтикой и ближе к Белоруссии создаются определенного рода, скажем так, базы для размещения наших воинских частей. А если процесс милитаризации у наших западных соседей пойдет и дальше, то, понятно дело, вопрос о российской военной базе в Белоруссией скорей всего будет решен положительно

— Это радиолокационные станции и станции связи. Но проблема в другом. Поляки готовы заплатить американцем, чтобы те развернули у них свою военную базу. В белорусском руководстве должны воспринимать с опасением подобные вещи. Потому что до этого дискуссия шла главным образом вокруг ПРО. И тут все понятно: американцы развертывают третий позиционный район противоракетной обороны в Европе. Белорусов это не касается.

А вот постоянная военная база США на территории Польши вблизи белорусской границы, это уже касается напрямую Минска, а не только России. И на это, безусловно, как бы ни развивались отношения между Москвой и Минском, Минску придется реагировать.

«СП»: — Так в чем опасность?

— Почему поляки это делают — совершенно очевидно. Они хотят быть единственными союзниками США не в рамках НАТО даже, а союзником США № 1 в Восточной Европе. Подобная база — это средство давления, в принципе, на весь регион. И на Белоруссию, в том числе.

На самом деле, опасения по поводу появления этой базы появятся скоро и в рамках НАТО. Потому что и Чехия , и Словакия , и Венгрия , я думаю, прекрасно понимают, что если планы Варшавы осуществятся, значит, Польша станет страной давления на весь восточноевропейский регион.

Естественно, в рамках НАТО они не могут на это реагировать отрицательно. Но негативное восприятие этой ситуации станут, безусловно, позиционировать. Потому что Варшава стремится стать во главе Вышеградской группы.

«СП»: — Насколько вероятно, что позиция Минска изменится? Для нас, скорее, это главное.

— Конечно, для нас было бы нормально развернуть в союзной стране полномасштабное военное присутствие. Не слишком большое, но все же. Об этом дискуссия идет. Но белорусский президент постоянно меняет свои решения. И мы не можем договориться вот уже вот уже столько лет.

Возможно, если в Минске, наконец, осознают наличие новых угроз, тогда можно будет вернуться к вопросу о российской базе.

На самом деле, пора осознать, что поляки пытаются сделать все, чтобы притянуть американцев в регион. И с их помощью начать доминировать во всей Восточной Европе. Это их главная задача.

Но тогда в белорусском руководстве должно возникнуть понимание, что Белоруссия является членом союзного государства. Они же пока считают, что одновременно можно играть на всех струнах одновременно — России, Евросоюза и НАТО. А надо создавать противовес. И если Польша опирается на НАТО, то на кого должна опираться Белоруссия?

Ответ адекватный — ОДКБ и Россия. Выбор простой.