Бывшая правящая партия Армении готова обсудить вопрос досрочных выборов

"Мы готовы к обсуждениям как вокруг Избирательного кодекса, так и внеочередных выборов, однако считаем, что эти обсуждения должны проходить между политическими силами. Все представленные в парламенте политсилы должны участвовать в этих обсуждениях. Этого требуют как демократические подходы, так и сформировавшиеся традиции", — сказал Арутюнян.

При этом он добавил, что до сегодняшнего дня партия не получала никаких предложений о переговорах.

"Мы также приветствуем подходы премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости внедрения дополнительных механизмов в избирательный кодекс", — сказал Арутюнян. По его словам, речь идет о создании единой базы отпечатков пальцев избирателей и обеспечения мобильности избирательных списков, которая заблокирует возможность голосования для граждан, покинувших страну.

Арутюнян добавил также, что партия продолжает считать эффективной действующую рейтинговую систему голосования.

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов добавил, что в данный момент не стоит задачи проведения скорейших досрочных выборов. «Сегодня проведение внеочередных выборов в Национальное собрание не является вопросом повестки дня», — отметил Шармазанов.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.

Ранее Пашинян заявлял, что внеочередные парламентские выборы могли бы пройти осенью, но эта дата должна быть согласована со всеми политическими силами.

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