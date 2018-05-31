Эксклюзив: За годы независимости Казахстана Китай инвестировал в республику более 16 млрд долларов — президент Казахстана

Казахстане присутствуют и успешно развивают свой бизнес известные китайские компании, такие как CNPC, CGNPC, CITIC. В целом в Казахстане работают свыше 1200 компаний с участием китайского капитала. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа

Президент Казахстана отметил, что Китай является одним из крупнейших мировых инвесторов и глобальной производственной площадкой. На современном этапе благодаря целенаправленному развитию двусторонних торгово-экономических связей и активному политическому взаимодействию, сотрудничество перешло в плоскость всестороннего стратегического партнерства.

В рамках углубления двустороннего сотрудничества с китайской стороной достигнуты договоренности по реализации совместной инвестиционной программы. В Казахстане будут созданы современные предприятия, ориентированные на выпуск высокотехнологичной продукции с повышенной добавленной стоимостью.

В этом направлении Казахстан и Китай уже достигли серьезных результатов. Так, на сегодняшний день в Казахстане реализовано 4 совместных проекта в сфере машиностроения, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленности и логистики на сумму 143 млн долларов США. В текущем году ожидается запуск еще 6 проектов в агропромышленном комплексе, горно-металлургической и химической промышленности на общую сумму порядка 2 млрд долларов США.

Такое интенсивное двустороннее экономическое сотрудничество, основанное на принципах открытости и уважения взаимных интересов, отвечает долгосрочным приоритетам развития Казахстана и Китая, заявил глава Казахстана.

Для Казахстана важно сохранить позитивную динамику в инвестиционном сотрудничестве между двумя странами. Казахстаном поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в два с половиной раза, и поэтому страна заинтересована в привлечении китайских инвестиций.

По словам Н. Назарбаева, в целях модернизации национальной экономики и повышения ее привлекательности Казахстан проводит системную работу по улучшению инвестиционного климата. Так, для проектов, реализуемых в приоритетных секторах /металлургия, нефтепереработка, машиностроение, химия, производство продуктов питания/, предусмотрено освобождение от корпоративного, земельного и имущественного налогов.

Кроме того, упрощается порядок получения лицензий и заключения контрактов на недропользование. В Казахстане функционируют 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где предусмотрена необходимая инфраструктура, действуют льготы и преференции для инвесторов.

Такие благоприятные условия позволяют иностранным компаниям, в том числе и китайским, эффективно развивать свой бизнес в Казахстане. Сегодня спектр казахстанско-китайского сотрудничества постоянно расширяется. Казахстан имеет большой потенциал для дальнейшего развития экономических связей с КНР в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, машиностроение, сельское хозяйство, энергетика и ВИЭ, инфраструктура, нефтепереработка, химическая и легкая промышленность.

В целом, высокий уровень доверия между двумя странами, отношения добрососедства и стратегического партнерства, интенсивные деловые и политические контакты выступают устойчивыми факторами поступательного развития казахстанско-китайских отношений, отметил президент Казахстана. —0—