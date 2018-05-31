Белорусская баскетболистка заключила первый персональный рекламный контракт 

Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА
Минск, 30 мая /Синьхуа/ — Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией Coswick об использовании имиджа спортсменки в рекламе спортивных паркетных полов. Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для белорусского профессионального баскетбола. Фотографии Синьхуа/БЕЛТА