Промышленность и мирный атом: Москва и Ташкент наметили принципы сотрудничества

Углубление экономического сотрудничества между Россией Узбекистаном имеет не только реальную перспективу, но и серьезную материальную базу — считает главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов

Россия и Узбекистан хотят углубить свое сотрудничество

Таким образом, Аждар Аширович прокомментировал информацию о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своим коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым по поводу организации осеннего визита в Ташкент президента РФ Владимира Путина

Интересно, что рамках переговоров российского лидера и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева будет затронут масштабный список вопросов, включая двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и строительство в этой стране российской атомной станции.

Отметим, что сам Мирзиеев провел сегодня беседу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым , в ходе которой предложил России построить атомную станцию на территории Навойской области Узбекистана.

Все это свидетельствует о том, что в Ташкенте решили задуматься о развитии своей национальной экономики и сделать серьезную ставку на углубление двусторонних отношений с Россией, как со своим главным геополитическим партнером.

Для Узбекистана это задача государственной важности, учитывая, что совсем недавно на уровне правительства страны было сделано заявление, что самой главной проблемой развития страны являются избыточные трудовые ресурсы, которые некуда девать, что и неудивительно, поскольку за 27 лет независимости население в республике увеличилось на треть и составляет на сегодня 32 млн человек.

Узбекистан является одной из двух главных стран Средней Азии

«Здесь необходимо учитывать, что Узбекистан является одной из двух ключевых стран постсоветской Средней Азии, не говоря уже о том, что при СССР данная республика была вообще лидером в этом регионе», — констатирует Куртов.

В период независимости, как замечает эксперт, Узбекистан по макроэкономическим показателям обогнал соседний Казахстан , но все равно эта страна является важнейшим компонентом постсоветского пространства и стратегическим партнером России.

Киргизией и «Во-первых, перед нами самое многочисленное государство Средней Азии — это 32 млн человек. Во-вторых, только Узбекистан граничит со всеми другими государствами Средней Азии — Казахстаном, Таджикистаном Туркменией . Ни у одной другой страны данного региона такой ситуации нет, что в рамках подобного переговорного процесса также чрезвычайно важно», — резюмирует Куртов.

Кроме того, не нужно забывать про бэкграунд — именно в эту республику во время Войны были передислоцированы многие промышленные предприятия СССР, которые до сих пор являются основой народного хозяйства Узбекистана.

В Узбекистане сохранился серьезный промышленный потенциал

«Поэтому с точки зрения промышленности Узбекстан всегда был достаточно развит, причем этот сектор сохранился и сегодня, поскольку первый президент этой страны Ислам Каримов в отличие от того же казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева проводил систематическую политику сохранения промышленного потенциала страны», — заключает Куртов.

Это именно советский промышленный потенциал, что выгодно отличает Узбекистан от Киргизии, где его не сохранилось, поэтому Москве есть о чем разговаривать с Ташкентом в контексте торгово-экономического сотрудничества.

«Все это говорит о том, что России будет не так сложно восстановить торгово-экономические связи с Узбекистаном в случае, если в результате переговоров Москва и Ташкент примут такое решение», — констатирует Куртов.

На самом деле, это не первые попытки России наладить многопрофильное сотрудничество с Узбекистаном.

Например, еще в конце девяностых годов были приняты программы по российско-узбекскому экономическому сотрудничеству, причем они, по сути своей, не были реализованы, а этому благоволит смена политического руководства в Ташкенте.

Ташкенту нужно занять собственное население

«Дело в том, что новое политическое руководство Узбекистана отошло от концепции автаркии и жесткого государственного протекционизма в экономике, что затрудняло развитие отношений Ташкента с другими постсоветскими государствами», — резюмирует Куртов.

Что касается строительства атомной станции в Навойской области, то здесь нельзя не отметить, что атомная энергетика является одним из козырей России, причем на внешнем рынке мы предлагаем нашим партнерам крайне выгодные условия. Например, по ним строительство АЭС осуществляется на российский кредит, который затем выплачивается контрагентом на протяжении десятков лет.

«Таким образом, Ташкент хочет решить проблему обеспечения работой своего многочисленного населения, ведь без нужного количества электроэнергии нельзя будет увеличить промышленное производство в Узбекистане», — заключает Куртов.

К тому же, создание новых рабочих мест означает строительство принципиально новой промышленной инфраструктуры, а для этого необходимы соответствующие источники энергии, причем современная атомная энергетика является здесь лучшим выбором.

«Очевидно, что Узбекистан хочет сделать большую ставку на развитие своей промышленности, а здесь в отличие от сельского хозяйства гораздо сложнее создать рабочие места, поэтому для этого Ташкент и планирует построить у себя атомную станцию», — констатирует Куртов.

И, естественно, все это должно осуществляться в рамках плотного экономического сотрудничества России и Узбекистана.