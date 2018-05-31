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Время настало: Пашинян разорвал «заколдованный круг» армяно-грузинской дружбы?
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Время настало: Пашинян разорвал «заколдованный круг» армяно-грузинской дружбы? 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Властям Грузии и Армении пора развивать двухсторонние отношения без посредников, заявил первый посол Грузии в Армении, экс-губернатор региона Самцхе-Джавахети Гигла Барамидзе в ходе видеомоста в Тбилиси.
Видеомост Тбилиси-Ереван, посвященный итогам первого визита премьера Армении Никола Пашиняна в Грузию, состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
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"То, что Пашинян свой первый официальный зарубежный визит совершил в Грузию, говорит о многом. В Грузии его ждали с трепетом. Настало время без посредников строить политику", — сказал Барамидзе, отметив, что Грузия с трепетом ждала первого официального визита армянской делегации во главе с Пашиняном.
После распада Советского Союза власти Грузии и Армении только и говорят о многовековой дружбе, однако отношения стран практически не продвигаются — в Ереване не знают, как живет тбилисец и наоборот, отметил эксперт.
Бывший дипломат выразил надежду, что Пашинян своим визитом разорвет этот «заколдованный круг» армяно-грузинской дружбы.
Научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении, эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян также отметил, что риторика между Ереваном и Тбилиси последнее десятилетие не меняется
"Новое руководство Армении заявило, что придает особое место в своей внешней политике сотрудничеству с соседними Грузией и Ираном. Это говорит о складывающемся региональном направлении", — сказал Меликян во время видеомоста Тбилиси-Ереван.
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Важнейшим аспектом визита эксперт назвал посещение армянонаселенного региона Грузии Самцхе-Джавахети. Он подчеркнул, что во время правления третьего президента Грузии Михаила Саакашвили власти двух странах с осторожностью относились к посещению региона, так как этот вопрос сильно политизировался.
"Пашинян заявлял, что третьи силы не должны влиять на отношения. Самцхе-Джавахети — мост объединяющий, а не разъединяющий, и попытки вбить клин в двусторонние отношения, используя джавахкский фактор, будут пресекаться", — сказал Меликян.
Двухдневный официальный визит армянской делегации в Грузию стартовал 30 мая.
Армянский премьер уже успел встретиться с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Георгием Квирикашвили, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе, представителями общины армян Грузии.
Состоялось открытие памятной таблички, посвященной 100-летию провозглашения Первой Республики Армения в Зеркальном зале Национального дворца учащейся молодежи Грузии.
Второй день визита начался со встречи Пашиняна с грузинскими предпринимателями, на данный момент армянская делегация находится в армянском научно-культурном центре «Дом Ованнеса Туманяна».
Запланирована встреча армянского премьера с армянскими бизнесменами в Грузии, а также с 14:00 начнется визит в армянонаселенный регион Самцхе-Джавахети.
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