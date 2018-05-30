Премьер Армении встретится в Тбилиси c патриархом Илией II

По данным пресс-службы, премьер-министр Армении возложит венок к монументу на тбилисской Площади героев, встретится с представителями армянской общины и посетит дом армянского поэта Ованнеса Туманяна (1869-1923).

"В Тбилиси Пашинян будет присутствовать на мероприятии, приуроченном к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения — посвященному юбилею приему и открытию памятной доски", — отмечается в сообщении.

В рамках визита запланировано также посещение региона Самцхе-Джавахети и встреча с проживающими там армянами.